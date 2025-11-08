BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Yooldo Games je 0.2195USD. Trhová kapitalizácia ESPORTS je 27,732,807.617499813425USD. Sledujte aktualizácie cien ESPORTS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Yooldo Games je 0.2195USD. Trhová kapitalizácia ESPORTS je 27,732,807.617499813425USD. Sledujte aktualizácie cien ESPORTS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ESPORTS

ESPORTS informácie o cene

Čo je ESPORTS

ESPORTS biela kniha

ESPORTS oficiálna webová stránka

ESPORTS tokenomika

ESPORTS predpoveď cien

ESPORTS história

ESPORTS Sprievodca nákupom

ESPORTS-na-fiat prevodník mien

ESPORTS spot

ESPORTS USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Yooldo Games Logo

Yooldo Games kurz (ESPORTS)

1 ESPORTS na USD aktuálnu cenu:

$0.2195
$0.2195$0.2195
+29.13%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:40 (UTC+8)

Dnešná cena Yooldo Games

Aktuálna dnešná cena Yooldo Games (ESPORTS) je $ 0.2195, s 29.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ESPORTS na USD konverzný kurz je $ 0.2195 za ESPORTS.

Yooldo Games sa v súčasnosti radí na #691 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 27.73M, pričom počet coinov v obehu je 126.35M ESPORTS. Počas posledných 24 hodín sa ESPORTSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.15317 (low) do $ 0.22803 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.2733753195010742, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05189790997151288.

V krátkodobom vývoji sa ESPORTS zmenilo o +2.51% za poslednú hodinu a o -4.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 138.26K.

Yooldo Games (ESPORTS) informácie o trhu

No.691

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

$ 138.26K
$ 138.26K$ 138.26K

$ 197.55M
$ 197.55M$ 197.55M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Yooldo Games je $ 27.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 138.26K. Počet coinov v obehu ESPORTS je 126.35M, pričom celková zásoba je 899999999.9999992. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 197.55M.

História cien Yooldo Games v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.15317
$ 0.15317$ 0.15317
24 hod Low
$ 0.22803
$ 0.22803$ 0.22803
24 hod High

$ 0.15317
$ 0.15317$ 0.15317

$ 0.22803
$ 0.22803$ 0.22803

$ 0.2733753195010742
$ 0.2733753195010742$ 0.2733753195010742

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+2.51%

+29.13%

-4.22%

-4.22%

Yooldo Games (ESPORTS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Yooldo Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0495163+29.13%
30 dní$ +0.02986+15.74%
60 dní$ +0.10184+86.55%
90 dní$ +0.08013+57.49%
Yooldo Games dnešná zmena ceny

Dnes ESPORTS zaznamenal zmenu o $ +0.0495163 (+29.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Yooldo Games zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02986 (+15.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Yooldo Games zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ESPORTS zmenu o $ +0.10184 (+86.55%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Yooldo Games zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.08013 (+57.49%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Yooldo Games (ESPORTS)?

Pozrite si Yooldo Gamesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Yooldo Games

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Yooldo Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Yooldo Games?

Several key factors influence Yooldo Games (ESPORTS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Gaming Adoption: User growth on Yooldo's gaming platform and increased gameplay activity drive demand for ESPORTS tokens.

Token Utility: The token's use cases within games, including rewards, staking, and in-game purchases, affect its value proposition.

Partnership Announcements: Collaborations with gaming studios, blockchain projects, or major platforms can boost prices.

Competition: Performance relative to other GameFi and play-to-earn tokens influences investor preference.

Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact investor sentiment.

Technical Developments: Platform updates, new game releases, and technological improvements affect long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings contribute to price stability and growth potential.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Yooldo Games?

People want to know Yooldo Games (ESPORTS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.

Cenové predikcie pre Yooldo Games

Cenová predikcia Yooldo Games (ESPORTS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ESPORTS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Yooldo Games (ESPORTS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Yooldo Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Yooldo Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ESPORTS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Yooldo Games Cenové predikcie.

O Yooldo Games

ESPORTS (ESPORTS) is a digital asset designed to serve as the primary currency within the online gaming and esports industry. Its primary function is to facilitate transactions, including the purchase of in-game items, betting on esports events, and rewarding players for their gaming achievements. Built on the Ethereum blockchain, ESPORTS uses the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with existing gaming platforms and services. The asset's issuance and supply model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain scarcity. ESPORTS aims to provide a decentralized, secure, and efficient means of value exchange in the rapidly growing global esports and online gaming ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Yooldo Games

Ste pripravení začať s Yooldo Games? Nákup ESPORTS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Yooldo Games. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Yooldo Games (ESPORTS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 126.35M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Yooldo Games sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Yooldo Games (ESPORTS)

Čo môžete urobiť s Yooldo Games

Vlastníctvo Yooldo Games vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Yooldo Games (ESPORTS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Yooldo Games zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Yooldo Games webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Yooldo Games

Akú hodnotu bude mať 1 Yooldo Games v roku 2030?
Ak by hodnota Yooldo Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Yooldo Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:40 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Yooldo Games

ESPORTS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ESPORTS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ESPORTS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Yooldo Games (ESPORTS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Yooldo Games a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ESPORTS/USDT
$0.2195
$0.2195$0.2195
+29.23%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007090
$0.00007090$0.00007090

+1,318.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009621
$0.009621$0.009621

+140.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18540
$0.18540$0.18540

+69.57%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02426
$0.02426$0.02426

+50.03%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ESPORTS-na-USD kalkulačka

Suma

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.2195 USD