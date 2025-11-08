Aktuálna dnešná cena Yooldo Games je 0.2195USD. Trhová kapitalizácia ESPORTS je 27,732,807.617499813425USD. Sledujte aktualizácie cien ESPORTS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Yooldo Games je 0.2195USD. Trhová kapitalizácia ESPORTS je 27,732,807.617499813425USD. Sledujte aktualizácie cien ESPORTS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Yooldo Games (ESPORTS) je $ 0.2195, s 29.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ESPORTS na USD konverzný kurz je $ 0.2195 za ESPORTS.
Yooldo Games sa v súčasnosti radí na #691 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 27.73M, pričom počet coinov v obehu je 126.35M ESPORTS. Počas posledných 24 hodín sa ESPORTSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.15317 (low) do $ 0.22803 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.2733753195010742, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05189790997151288.
V krátkodobom vývoji sa ESPORTS zmenilo o +2.51% za poslednú hodinu a o -4.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 138.26K.
Yooldo Games (ESPORTS) informácie o trhu
No.691
$ 27.73M
$ 138.26K
$ 197.55M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Yooldo Games je $ 27.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 138.26K. Počet coinov v obehu ESPORTS je 126.35M, pričom celková zásoba je 899999999.9999992. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 197.55M.
História cien Yooldo Games v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.15317
24 hod Low
$ 0.22803
24 hod High
$ 0.15317
$ 0.22803
$ 0.2733753195010742
$ 0.05189790997151288
+2.51%
+29.13%
-4.22%
-4.22%
Yooldo Games (ESPORTS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Yooldo Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0495163
+29.13%
30 dní
$ +0.02986
+15.74%
60 dní
$ +0.10184
+86.55%
90 dní
$ +0.08013
+57.49%
Yooldo Games dnešná zmena ceny
Dnes ESPORTS zaznamenal zmenu o $ +0.0495163 (+29.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Yooldo Games zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02986 (+15.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Yooldo Games zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ESPORTS zmenu o $ +0.10184 (+86.55%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Yooldo Games zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.08013 (+57.49%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Yooldo Games (ESPORTS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Yooldo Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Yooldo Games?
Several key factors influence Yooldo Games (ESPORTS) token prices:
Gaming Adoption: User growth on Yooldo's gaming platform and increased gameplay activity drive demand for ESPORTS tokens.
Token Utility: The token's use cases within games, including rewards, staking, and in-game purchases, affect its value proposition.
Partnership Announcements: Collaborations with gaming studios, blockchain projects, or major platforms can boost prices.
Competition: Performance relative to other GameFi and play-to-earn tokens influences investor preference.
Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact investor sentiment.
Technical Developments: Platform updates, new game releases, and technological improvements affect long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings contribute to price stability and growth potential.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Yooldo Games?
People want to know Yooldo Games (ESPORTS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.
Cenové predikcie pre Yooldo Games
Cenová predikcia Yooldo Games (ESPORTS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ESPORTS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Yooldo Games (ESPORTS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Yooldo Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Yooldo Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ESPORTS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Yooldo Games Cenové predikcie.
O Yooldo Games
ESPORTS (ESPORTS) is a digital asset designed to serve as the primary currency within the online gaming and esports industry. Its primary function is to facilitate transactions, including the purchase of in-game items, betting on esports events, and rewarding players for their gaming achievements. Built on the Ethereum blockchain, ESPORTS uses the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with existing gaming platforms and services. The asset's issuance and supply model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain scarcity. ESPORTS aims to provide a decentralized, secure, and efficient means of value exchange in the rapidly growing global esports and online gaming ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Yooldo Games
Ste pripravení začať s Yooldo Games? Nákup ESPORTS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Yooldo Games. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Yooldo Games (ESPORTS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 126.35M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Yooldo Games sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Yooldo Games
Vlastníctvo Yooldo Games vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Yooldo Games (ESPORTS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Yooldo Games (ESPORTS)
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Yooldo Games zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Yooldo Games
Akú hodnotu bude mať 1 Yooldo Games v roku 2030?
Ak by hodnota Yooldo Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Yooldo Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíYooldo Games?
Dnešná cena Yooldo Games je $ 0.2195. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Yooldo Games stále dobrou investíciou?
Yooldo Games zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ESPORTS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Yooldo Games?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Yooldo Games v hodnote $ 138.26K.
Aká je aktuálna cena Yooldo Games?
Živá cena ESPORTS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Yooldo Games vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ESPORTS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Yooldo Games?
Cenu ESPORTS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,988.93
+2.17%
ETH
3,439.08
+4.29%
SOL
163.55
+5.23%
COAI
1.22
+11.65%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ESPORTS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ESPORTS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Yooldo Games pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Yooldo Games v tomto roku?
Cena Yooldo Games by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Yooldo Games (ESPORTS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:40 (UTC+8)
Yooldo Games (ESPORTS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.