Aktuálna dnešná cena Plasma je 0.3143USD. Trhová kapitalizácia XPL je --USD. Sledujte aktualizácie cien XPL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Plasma Logo

Plasma kurz (XPL)

1 XPL na USD aktuálnu cenu:

$0.3145
$0.3145$0.3145
+0.54%1D
USD
Plasma (XPL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:05 (UTC+8)

Dnešná cena Plasma

Aktuálna dnešná cena Plasma (XPL) je $ 0.3143, s 0.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XPL na USD konverzný kurz je $ 0.3143 za XPL.

Plasma sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XPL. Počas posledných 24 hodín sa XPLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2511 (low) do $ 0.333 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa XPL zmenilo o -2.15% za poslednú hodinu a o +4.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 16.24M.

Plasma (XPL) informácie o trhu

--
----

$ 16.24M
$ 16.24M$ 16.24M

$ 3.14B
$ 3.14B$ 3.14B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Aktuálna trhová kapitalizácia Plasma je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 16.24M. Počet coinov v obehu XPL je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.14B.

História cien Plasma v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2511
$ 0.2511$ 0.2511
24 hod Low
$ 0.333
$ 0.333$ 0.333
24 hod High

$ 0.2511
$ 0.2511$ 0.2511

$ 0.333
$ 0.333$ 0.333

--
----

--
----

-2.15%

+0.54%

+4.90%

+4.90%

Plasma (XPL) história cien USD

Sledujte zmeny cien Plasma za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.001689+0.54%
30 dní$ -0.5521-63.73%
60 dní$ +0.1143+57.15%
90 dní$ +0.1143+57.15%
Plasma dnešná zmena ceny

Dnes XPL zaznamenal zmenu o $ +0.001689 (+0.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Plasma zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.5521 (-63.73%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Plasma zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XPL zmenu o $ +0.1143 (+57.15%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Plasma zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.1143 (+57.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Plasma (XPL)?

Pozrite si Plasmastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Plasma

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Plasma, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Plasma?

Several key factors influence Plasma (XPL) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XPL valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, scalability improvements, and new features can drive price movements.

Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms influence value.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Competition: Performance relative to other layer-2 scaling solutions affects market position.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, XPL often follows Bitcoin's price trends.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Plasma?

People want to know Plasma (XPL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Plasma

Cenová predikcia Plasma (XPL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XPL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Plasma (XPL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Plasma mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Plasma

XPL is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and interactions in a decentralized manner, providing users with a level of autonomy and privacy not typically found in traditional financial systems. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and ensure the integrity of the network. XPL's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, allowing users to participate in various activities such as trading, staking, and other blockchain-based operations. Its issuance model is based on mining, with a fixed total supply to maintain its value.

Ako nakupovať a investovať Plasma

Ste pripravení začať s Plasma? Nákup XPL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Plasma. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Plasma (XPL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Plasma sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Obchodné spotové poplatky:
Obchodné futures poplatky:
Čo je Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Plasma zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Plasma webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Plasma

Akú hodnotu bude mať 1 Plasma v roku 2030?
Ak by hodnota Plasma rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Plasma podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:05 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

