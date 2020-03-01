HIVE (HIVE) tokenomika
Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre HIVE (HIVE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
HIVE (HIVE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky HIVE (HIVE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HIVE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HIVE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HIVE tokenomiku, preskúmajte cenu HIVE tokenu naživo!
HIVE (HIVE) história cien
Analýza histórie cien HIVE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.