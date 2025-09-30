AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomika

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AmpleforthGovernance (FORTH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:58:52 (UTC+8)
USD

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AmpleforthGovernance (FORTH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 36.66M
Celková ponuka:
$ 15.30M
Počet coinov v obehu:
$ 14.34M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 39.10M
Historické maximum:
$ 60
Historické minimum:
$ 1.8903610185714588
Aktuálna cena:
$ 2.556
AmpleforthGovernance (FORTH) informácie

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ampleforth.org/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AmpleforthGovernance (FORTH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FORTH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FORTH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FORTH tokenomiku, preskúmajte cenu FORTH tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

