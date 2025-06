FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

PozíciaNo.651

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)103.06%

Počet coinov v obehu14,343,554.15380151

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka15,297,897.14455933

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-04-22 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum71.37012372,2021-04-22

Najnižšia cena1.8903610185714588,2025-04-05

Verejný blockchainETH

