BULLA (BULLA) tokenomika

BULLA (BULLA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BULLA (BULLA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

BULLA (BULLA) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://bullamascot.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511

BULLA (BULLA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BULLA (BULLA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 280.00M
$ 280.00M$ 280.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 63.69M
$ 63.69M$ 63.69M
Historické maximum:
$ 0.2282
$ 0.2282$ 0.2282
Historické minimum:
$ 0.031938506130557556
$ 0.031938506130557556$ 0.031938506130557556
Aktuálna cena:
$ 0.06369
$ 0.06369$ 0.06369

BULLA (BULLA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BULLA (BULLA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BULLA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BULLA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BULLA tokenomiku, preskúmajte cenu BULLA tokenu naživo!

Ako kúpiť BULLA

Máte záujem pridať BULLA (BULLA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BULLA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BULLA (BULLA) história cien

Analýza histórie cien BULLA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BULLA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BULLA asi smeruje? Naša BULLA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.