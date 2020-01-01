Farcana (FAR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Farcana (FAR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Farcana (FAR) informácie

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

Oficiálna webová stránka:
https://www.farcana.com
Biela kniha:
https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA

Farcana (FAR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Farcana (FAR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.16M
$ 1.16M
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
$ 3.97B
$ 3.97B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.46M
$ 1.46M
Historické maximum:
$ 0.0146
$ 0.0146
Historické minimum:
$ 0.000153115112753545
$ 0.000153115112753545
Aktuálna cena:
$ 0.000292
$ 0.000292

Farcana (FAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Farcana (FAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FAR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FAR tokenomiku, preskúmajte cenu FAR tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.