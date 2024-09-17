enfineo (ENF) tokenomika

enfineo (ENF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o enfineo (ENF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

enfineo (ENF) informácie

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

Oficiálna webová stránka:
https://enfineo.com/
Biela kniha:
https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7

enfineo (ENF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre enfineo (ENF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.10M
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Celková ponuka:
$ 110.00M
$ 110.00M$ 110.00M
Počet coinov v obehu:
$ 40.63M
$ 40.63M
$ 40.63M$ 40.63M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.99M
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
Historické maximum:
$ 0.222
$ 0.222
$ 0.222$ 0.222
Historické minimum:
$ 0.007643826912459699
$ 0.007643826912459699$ 0.007643826912459699
Aktuálna cena:
$ 0.02715
$ 0.02715$ 0.02715

enfineo (ENF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky enfineo (ENF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ENF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ENF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ENF tokenomiku, preskúmajte cenu ENF tokenu naživo!

Ako kúpiť ENF

Máte záujem pridať enfineo (ENF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ENF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

enfineo (ENF) história cien

Analýza histórie cien ENF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ENF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ENF asi smeruje? Naša ENF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.