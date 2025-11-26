Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Dora Factory (DORAFACTORY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:35:24 (UTC+8)
Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dora Factory (DORAFACTORY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.81M
$ 10.81M
Historické maximum:
$ 0.211
$ 0.211
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.01081
$ 0.01081

Dora Factory (DORAFACTORY) informácie

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Oficiálna webová stránka:
https://dorafactory.org
Biela kniha:
https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f
Prieskumník blokov:
https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dora Factory (DORAFACTORY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DORAFACTORY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DORAFACTORY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DORAFACTORY tokenomiku, preskúmajte cenu DORAFACTORY tokenu naživo!

Ako kúpiť DORAFACTORY

Máte záujem pridať Dora Factory (DORAFACTORY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DORAFACTORY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Dora Factory (DORAFACTORY) história cien

Analýza histórie cien DORAFACTORY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DORAFACTORY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DORAFACTORY asi smeruje? Naša DORAFACTORY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

