Aktuálna dnešná cena Dora Factory je 0.01204USD. Trhová kapitalizácia DORAFACTORY je --USD. Sledujte aktualizácie cien DORAFACTORY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Dora Factory Logo

Dora Factory kurz (DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY na USD aktuálnu cenu:

$0.01204
+1.68%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:24 (UTC+8)

Dnešná cena Dora Factory

Aktuálna dnešná cena Dora Factory (DORAFACTORY) je $ 0.01204, s 1.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DORAFACTORY na USD konverzný kurz je $ 0.01204 za DORAFACTORY.

Dora Factory sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DORAFACTORY. Počas posledných 24 hodín sa DORAFACTORYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01123 (low) do $ 0.01207 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DORAFACTORY zmenilo o +1.94% za poslednú hodinu a o -6.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.67K.

Dora Factory (DORAFACTORY) informácie o trhu

--
$ 58.67K
$ 12.04M
--
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00

NONE

Aktuálna trhová kapitalizácia Dora Factory je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.67K. Počet coinov v obehu DORAFACTORY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.04M.

História cien Dora Factory v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01123
24 hod Low
$ 0.01207
24 hod High

$ 0.01123
$ 0.01207
--
--
+1.94%

+1.68%

-6.53%

-6.53%

Dora Factory (DORAFACTORY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Dora Factory za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0001989+1.68%
30 dní$ -0.00507-29.64%
60 dní$ -0.00882-42.29%
90 dní$ -0.00811-40.25%
Dora Factory dnešná zmena ceny

Dnes DORAFACTORY zaznamenal zmenu o $ +0.0001989 (+1.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Dora Factory zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00507 (-29.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Dora Factory zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DORAFACTORY zmenu o $ -0.00882 (-42.29%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Dora Factory zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00811 (-40.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dora Factory (DORAFACTORY)?

Pozrite si Dora Factorystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Dora Factory

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dora Factory, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Dora Factory?

Several key factors influence Dora Factory (DORA) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact DORA's value.

Adoption & Usage: Growth in decentralized governance participation and platform utilization drives demand.

Partnerships: Strategic collaborations with DAOs and blockchain projects boost credibility and value.

Token Utility: DORA's role in governance voting, staking rewards, and ecosystem participation affects demand.

Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements influence investor confidence.

Regulatory Environment: Crypto regulations and DeFi policies impact trading and adoption.

Competition: Performance relative to other governance and DAO-focused tokens affects positioning.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings influence price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dora Factory?

People want to know Dora Factory (DORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. As DORA is a governance token for decentralized funding, price movements reflect project adoption and community growth.

Cenové predikcie pre Dora Factory

Cenová predikcia Dora Factory (DORAFACTORY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DORAFACTORY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dora Factory (DORAFACTORY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dora Factory mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dora Factory v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DORAFACTORY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dora Factory Cenové predikcie.

O Dora Factory

Dora Factory (DORAFACTORY) is a programmable, multi-chain infrastructure that aims to facilitate the growth of open networks for Web 3.0. It is designed to serve as a platform for building and managing decentralized autonomous organizations (DAOs), offering a suite of tools for on-chain governance, treasury management, and human-readable agreements. DORAFACTORY's ecosystem is built around the DORA token, which is used for governance voting and staking within the platform. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and decentralization. DORAFACTORY's primary goal is to democratize decision-making processes within DAOs, fostering a more transparent and collaborative environment.

Ako nakupovať a investovať Dora Factory

Ste pripravení začať s Dora Factory? Nákup DORAFACTORY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Dora Factory. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Dora Factory (DORAFACTORY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Dora Factory sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Dora Factory (DORAFACTORY)

Čo môžete urobiť s Dora Factory

Vlastníctvo Dora Factory vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Dora Factory (DORAFACTORY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Dora Factory zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Dora Factory webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dora Factory

Akú hodnotu bude mať 1 Dora Factory v roku 2030?
Ak by hodnota Dora Factory rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dora Factory podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:24 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Dora Factory

DORAFACTORY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DORAFACTORY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DORAFACTORY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Dora Factory (DORAFACTORY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Dora Factory a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DORAFACTORY/USDT
$0.01204
$0.01204$0.01204
+1.51%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

