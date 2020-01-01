dForce (DF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o dForce (DF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

dForce (DF) informácie

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Oficiálna webová stránka:
https://dforce.network/
Biela kniha:
https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0

dForce (DF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre dForce (DF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.78M
$ 24.78M
Celková ponuka:
$ 999.93M
$ 999.93M
Počet coinov v obehu:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.78M
$ 24.78M
Historické maximum:
$ 2
$ 2
Historické minimum:
$ 0.020866556666731793
$ 0.020866556666731793
Aktuálna cena:
$ 0.02478
$ 0.02478

dForce (DF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky dForce (DF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DF tokenomiku, preskúmajte cenu DF tokenu naživo!

Ako kúpiť DF

Máte záujem pridať dForce (DF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

dForce (DF) história cien

Analýza histórie cien DF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DF asi smeruje? Naša DF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.