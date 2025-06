DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

PozíciaNo.562

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.85%

Počet coinov v obehu999,926,146.6275177

Max. počet coinov v obehu999,926,146.6275177

Celková ponuka999,926,146.6275177

Rýchlosť obehu1%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.17809027693,2020-09-01

Najnižšia cena0.020866556666731793,2022-05-12

Verejný blockchainETH

