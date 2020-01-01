COMAI (COMAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o COMAI (COMAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

https://www.communeai.org/
https://explorer.comstats.org/#/

COMAI (COMAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre COMAI (COMAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 381.42K
Celková ponuka:
$ 169.42M
Počet coinov v obehu:
$ 71.16M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 908.09K
Historické maximum:
$ 2
Historické minimum:
$ 0.018996619659761273
Aktuálna cena:
$ 0.00536
COMAI (COMAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky COMAI (COMAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet COMAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu COMAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili COMAI tokenomiku, preskúmajte cenu COMAI tokenu naživo!

Ako kúpiť COMAI

Máte záujem pridať COMAI (COMAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu COMAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

COMAI (COMAI) história cien

Analýza histórie cien COMAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

COMAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam COMAI asi smeruje? Naša COMAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

