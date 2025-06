COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

MenoCOMAI

PozíciaNo.1577

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.35%

Počet coinov v obehu71,160,317.18

Max. počet coinov v obehu169,420,000

Celková ponuka169,420,000

Rýchlosť obehu0.42%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.418515268160687,2024-02-14

Najnižšia cena0.018996619659761273,2025-03-29

Verejný blockchainCOMAI

ÚvodCommune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.