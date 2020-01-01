Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bitcoin Bam (BTCBAM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Bitcoin Bam (BTCBAM) informácie

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.btcbam.com/
Biela kniha:
https://btcbam.com/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bitcoin Bam (BTCBAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 467.18K
Celková ponuka:
$ 21.00M
Počet coinov v obehu:
$ 10.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 954.66K
Historické maximum:
$ 22
Historické minimum:
$ 0.020059523206536256
Aktuálna cena:
$ 0.04546
Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bitcoin Bam (BTCBAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BTCBAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BTCBAM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BTCBAM tokenomiku, preskúmajte cenu BTCBAM tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.