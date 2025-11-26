Aster (ASTER) tokenomika

Aster (ASTER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Aster (ASTER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:28:40 (UTC+8)
USD

Aster (ASTER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aster (ASTER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.77B
$ 2.77B
Celková ponuka:
$ 8.00B
$ 8.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.37B
$ 2.37B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.33B
$ 9.33B
Historické maximum:
$ 2.436
$ 2.436
Historické minimum:
$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161
Aktuálna cena:
$ 1.1657
$ 1.1657

Aster (ASTER) informácie

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Oficiálna webová stránka:
https://www.asterdex.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Aster (ASTER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Aster (ASTER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ASTER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ASTER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ASTER tokenomiku, preskúmajte cenu ASTER tokenu naživo!

Ako kúpiť ASTER

Máte záujem pridať Aster (ASTER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ASTER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Aster (ASTER) história cien

Analýza histórie cien ASTER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ASTER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ASTER asi smeruje? Naša ASTER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

