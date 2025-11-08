BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Aster je 1.106USD. Trhová kapitalizácia ASTER je 2,231,576,200USD. Sledujte aktualizácie cien ASTER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Aster Logo

Aster kurz (ASTER)

1 ASTER na USD aktuálnu cenu:

$1.104
$1.104$1.104
+5.29%1D
USD
Aster (ASTER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:32 (UTC+8)

Dnešná cena Aster

Aktuálna dnešná cena Aster (ASTER) je $ 1.106, s 5.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASTER na USD konverzný kurz je $ 1.106 za ASTER.

Aster sa v súčasnosti radí na #44 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.23B, pričom počet coinov v obehu je 2.02B ASTER. Počas posledných 24 hodín sa ASTERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.9729 (low) do $ 1.1209 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.419058923870731, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08438718204444161.

V krátkodobom vývoji sa ASTER zmenilo o +0.65% za poslednú hodinu a o +11.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.57M.

Aster (ASTER) informácie o trhu

No.44

$ 2.23B
$ 2.23B$ 2.23B

$ 59.57M
$ 59.57M$ 59.57M

$ 8.85B
$ 8.85B$ 8.85B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.06%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Aster je $ 2.23B, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.57M. Počet coinov v obehu ASTER je 2.02B, pričom celková zásoba je 8000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.85B.

História cien Aster v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.9729
$ 0.9729$ 0.9729
24 hod Low
$ 1.1209
$ 1.1209$ 1.1209
24 hod High

$ 0.9729
$ 0.9729$ 0.9729

$ 1.1209
$ 1.1209$ 1.1209

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+0.65%

+5.29%

+11.89%

+11.89%

Aster (ASTER) história cien USD

Sledujte zmeny cien Aster za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.055467+5.29%
30 dní$ -0.865-43.89%
60 dní$ +0.806+268.66%
90 dní$ +0.806+268.66%
Aster dnešná zmena ceny

Dnes ASTER zaznamenal zmenu o $ +0.055467 (+5.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Aster zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.865 (-43.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Aster zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASTER zmenu o $ +0.806 (+268.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Aster zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.806 (+268.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Aster (ASTER)?

Pozrite si Asterstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Aster

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Aster, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Aster?

ASTER cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ASTER's value.

Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements to the Aster Network ecosystem affect price.

Adoption Rate: Real-world usage and integration of ASTER tokens drive demand and price appreciation.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms and DeFi projects affects market positioning.

Staking Rewards: The platform's staking mechanisms and reward structures impact token demand and circulation.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Aster?

People want to know Aster (ASTER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating profits or losses, and timing their investments effectively in this volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Aster

Cenová predikcia Aster (ASTER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASTER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aster (ASTER) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Aster mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aster v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASTER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aster Cenové predikcie.

O Aster

ASTER is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on its dedicated blockchain network. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to improve transaction speed and reduce costs associated with traditional financial systems. The ASTER network operates using a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of ASTER tokens is predetermined and gradually issued over time. The asset is typically used for transactions within its network, but it also plays a role in network governance, allowing holders to participate in decision-making processes.

Ako nakupovať a investovať Aster

Sprievodca – ako kúpiť Aster (ASTER)

Čo je Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Aster zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Aster

Akú hodnotu bude mať 1 Aster v roku 2030?
Ak by hodnota Aster rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aster podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:32 (UTC+8)

Aster (ASTER) dôležité aktualizácie v odvetví

11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

$1.1156
$1.104
