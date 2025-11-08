Aktuálna dnešná cena Aster je 1.106USD. Trhová kapitalizácia ASTER je 2,231,576,200USD. Sledujte aktualizácie cien ASTER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Aster je 1.106USD. Trhová kapitalizácia ASTER je 2,231,576,200USD. Sledujte aktualizácie cien ASTER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Aster (ASTER) je $ 1.106, s 5.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASTER na USD konverzný kurz je $ 1.106 za ASTER.
Aster sa v súčasnosti radí na #44 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.23B, pričom počet coinov v obehu je 2.02B ASTER. Počas posledných 24 hodín sa ASTERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.9729 (low) do $ 1.1209 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.419058923870731, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08438718204444161.
V krátkodobom vývoji sa ASTER zmenilo o +0.65% za poslednú hodinu a o +11.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.57M.
Aster (ASTER) informácie o trhu
No.44
$ 2.23B
$ 2.23B$ 2.23B
$ 59.57M
$ 59.57M$ 59.57M
$ 8.85B
$ 8.85B$ 8.85B
2.02B
2.02B 2.02B
8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000
25.22%
0.06%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Aster je $ 2.23B, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.57M. Počet coinov v obehu ASTER je 2.02B, pričom celková zásoba je 8000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.85B.
História cien Aster v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.9729
$ 0.9729$ 0.9729
24 hod Low
$ 1.1209
$ 1.1209$ 1.1209
24 hod High
$ 0.9729
$ 0.9729$ 0.9729
$ 1.1209
$ 1.1209$ 1.1209
$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731
$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161
+0.65%
+5.29%
+11.89%
+11.89%
Aster (ASTER) história cien USD
Sledujte zmeny cien Aster za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.055467
+5.29%
30 dní
$ -0.865
-43.89%
60 dní
$ +0.806
+268.66%
90 dní
$ +0.806
+268.66%
Aster dnešná zmena ceny
Dnes ASTER zaznamenal zmenu o $ +0.055467 (+5.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Aster zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.865 (-43.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Aster zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASTER zmenu o $ +0.806 (+268.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Aster zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.806 (+268.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Aster (ASTER)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Aster, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Aster?
ASTER cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements to the Aster Network ecosystem affect price.
Adoption Rate: Real-world usage and integration of ASTER tokens drive demand and price appreciation.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms and DeFi projects affects market positioning.
Staking Rewards: The platform's staking mechanisms and reward structures impact token demand and circulation.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Aster?
People want to know Aster (ASTER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating profits or losses, and timing their investments effectively in this volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Aster
Cenová predikcia Aster (ASTER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASTER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aster (ASTER) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Aster mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aster v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASTER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aster Cenové predikcie.
O Aster
ASTER is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on its dedicated blockchain network. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to improve transaction speed and reduce costs associated with traditional financial systems. The ASTER network operates using a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of ASTER tokens is predetermined and gradually issued over time. The asset is typically used for transactions within its network, but it also plays a role in network governance, allowing holders to participate in decision-making processes.
ASTER is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on its dedicated blockchain network. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to improve transaction speed and reduce costs associated with traditional financial systems. The ASTER network operates using a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of ASTER tokens is predetermined and gradually issued over time. The asset is typically used for transactions within its network, but it also plays a role in network governance, allowing holders to participate in decision-making processes.
Ako nakupovať a investovať Aster
Ste pripravení začať s Aster? Nákup ASTER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Aster. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Aster (ASTER) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.02B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Aster sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Aster
Vlastníctvo Aster vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Aster (ASTER)
Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.
Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.
Aster Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Aster zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Aster rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aster podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAster?
Dnešná cena Aster je $ 1.106. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Aster stále dobrou investíciou?
Aster zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ASTER, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Aster?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Aster v hodnote $ 59.57M.
Aká je aktuálna cena Aster?
Živá cena ASTER sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Aster vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ASTER, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Aster?
Cenu ASTER ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,815.45
+1.99%
ETH
3,426.53
+3.91%
SOL
162.93
+4.83%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ASTER na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ASTER/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Aster pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Aster v tomto roku?
Cena Aster by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Aster (ASTER).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:32 (UTC+8)
Aster (ASTER) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.