OKZOO (AIOT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OKZOO (AIOT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
OKZOO (AIOT) informácie

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

Oficiálna webová stránka:
https://okzoo.app/
Biela kniha:
https://okzoo.app/en/docs
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5

OKZOO (AIOT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OKZOO (AIOT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 75.95M
$ 75.95M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 82.52M
$ 82.52M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 920.42M
$ 920.42M
Historické maximum:
$ 2.12477
$ 2.12477
Historické minimum:
$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928
Aktuálna cena:
$ 0.92042
$ 0.92042

OKZOO (AIOT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OKZOO (AIOT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AIOT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AIOT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AIOT tokenomiku, preskúmajte cenu AIOT tokenu naživo!

Ako kúpiť AIOT

Máte záujem pridať OKZOO (AIOT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AIOT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

OKZOO (AIOT) história cien

Analýza histórie cien AIOT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AIOT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AIOT asi smeruje? Naša AIOT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.