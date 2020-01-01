AC Milan Fan Token (ACM) tokenomika

AC Milan Fan Token (ACM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AC Milan Fan Token (ACM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

AC Milan Fan Token (ACM) informácie

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

Oficiálna webová stránka:
https://www.socios.com/
Prieskumník blokov:
https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688

AC Milan Fan Token (ACM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AC Milan Fan Token (ACM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.63M
$ 8.63M$ 8.63M
Celková ponuka:
$ 19.92M
$ 19.92M$ 19.92M
Počet coinov v obehu:
$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.03M
$ 17.03M$ 17.03M
Historické maximum:
$ 5.529
$ 5.529$ 5.529
Historické minimum:
$ 0.6952686944495973
$ 0.6952686944495973$ 0.6952686944495973
Aktuálna cena:
$ 0.8549
$ 0.8549$ 0.8549

AC Milan Fan Token (ACM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AC Milan Fan Token (ACM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ACM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ACM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ACM tokenomiku, preskúmajte cenu ACM tokenu naživo!

Ako kúpiť ACM

Máte záujem pridať AC Milan Fan Token (ACM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ACM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

AC Milan Fan Token (ACM) história cien

Analýza histórie cien ACM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ACM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ACM asi smeruje? Naša ACM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.