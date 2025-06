ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

PozíciaNo.235

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.92%

Počet coinov v obehu877,552,083

Max. počet coinov v obehu2,100,000,000

Celková ponuka2,100,000,000

Rýchlosť obehu0.4178%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.854005954477877,2024-02-15

Najnižšia cena0.18513285230643206,2025-03-11

Verejný blockchainETH

