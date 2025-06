ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

MenoZEC

PozíciaNo.80

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0002%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)572.47%

Počet coinov v obehu16,644,864.19085043

Max. počet coinov v obehu21,000,000

Celková ponuka16,717,818.87835043

Rýchlosť obehu0.7926%

Dátum vydania2016-10-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum5941.7998046875,2016-10-29

Najnižšia cena15.96914388442235,2024-07-05

Verejný blockchainZEC

ÚvodZcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.