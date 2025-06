XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

PozíciaNo.102

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.76%

Počet coinov v obehu1,045,588,423.165853

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka1,065,712,309.367699

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2017-07-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.47 USDT

Celkové maximum9.175448161770554,2021-10-04

Najnižšia cena0.314631309952,2018-12-07

Verejný blockchainXTZ

