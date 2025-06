XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

MenoXP

PozíciaNo.681

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.08%

Počet coinov v obehu1,773,201,947.7114308

Max. počet coinov v obehu5,500,000,000

Celková ponuka1,773,201,947.7114308

Rýchlosť obehu0.3224%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.06942051775280159,2025-03-18

Najnižšia cena0.016731905068022832,2025-05-30

Verejný blockchainXPHERE

Sektor

Sociálne siete

