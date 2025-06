XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

MenoXEC

PozíciaNo.128

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu19,872,623,422,583

Max. počet coinov v obehu21,000,000,000,000

Celková ponuka19,872,623,422,583

Rýchlosť obehu0.9463%

Dátum vydania2021-07-05 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000592590659826054,2021-11-10

Najnižšia cena0.000015996212103553,2025-04-07

Verejný blockchainBCHA

ÚvodeCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.