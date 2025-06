U

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

MenoU

PozíciaNo.3654

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.06424320268888757,2024-11-25

Najnižšia cena0.010566394754590787,2025-03-19

Verejný blockchainBSC

ÚvodU-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.