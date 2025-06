ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

MenoULTIMA

PozíciaNo.218

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)79,633.54%

Počet coinov v obehu37,409

Max. počet coinov v obehu100,000

Celková ponuka100,000

Rýchlosť obehu0.374%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum22681.001065843044,2025-02-14

Najnižšia cena2046.4140488264795,2024-06-12

Verejný blockchainSMART

ÚvodULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.