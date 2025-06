SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

MenoSOIL

PozíciaNo.984

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.69%

Počet coinov v obehu33,363,541.57374515

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka99,000,000

Rýchlosť obehu0.3336%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.987815897532013,2024-03-28

Najnižšia cena0.09537159078089791,2023-10-11

Verejný blockchainMATIC

