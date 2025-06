SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

MenoSAUCE

PozíciaNo.703

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu815,893,994.193695

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka831,349,408.323585

Rýchlosť obehu0.8158%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.2324091642499139,2024-02-29

Najnižšia cena0.00997402053641286,2023-06-10

Verejný blockchainHBAR

ÚvodSaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.