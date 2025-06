RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

MenoRUNE

PozíciaNo.104

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)38.81%

Počet coinov v obehu351,460,829

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka425,562,255

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2020-04-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.038 USDT

Celkové maximum21.26140054,2021-05-19

Najnižšia cena0.00793864363964,2019-09-27

Verejný blockchainRUNE

Sektor

Sociálne siete

