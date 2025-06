RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

PozíciaNo.420

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)11.15%

Počet coinov v obehu72,382,548.06525736

Max. počet coinov v obehu86,999,784.9868455

Celková ponuka86,999,784.9868455

Rýchlosť obehu0.8319%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum16.25819503,2021-05-10

Najnižšia cena0.148837272278,2018-12-15

Verejný blockchainETH

