PEOPLE

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

MenoPEOPLE

PozíciaNo.346

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.79%

Počet coinov v obehu5,060,137,334.7

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka5,060,137,334.7

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.1851931054831471,2021-12-23

Najnižšia cena0.000709875438770561,2021-11-21

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

