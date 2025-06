OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

PozíciaNo.69

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0003%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)16.65%

Počet coinov v obehu1,714,909,778

Max. počet coinov v obehu4,294,967,296

Celková ponuka4,294,967,296

Rýchlosť obehu0.3992%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.851507085185996,2024-03-06

Najnižšia cena0.40050768516633495,2022-06-18

Verejný blockchainNONE

