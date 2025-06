NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

PozíciaNo.130

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)46.61%

Počet coinov v obehu70,538,831

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka100,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2014-06-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.159 USDT

Celkové maximum196.85299682617188,2018-01-15

Najnižšia cena0.07228679955005646,2016-10-21

Verejný blockchainNEO

