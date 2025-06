MPLX

Metaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

MenoMPLX

PozíciaNo.330

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.44%

Počet coinov v obehu755,813,146

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,983,869

Rýchlosť obehu0.7558%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.8912299134502645,2022-09-20

Najnižšia cena0.02605055750140595,2023-05-10

Verejný blockchainSOL

ÚvodMetaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.