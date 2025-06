ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

PozíciaNo.412

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)279.97%

Počet coinov v obehu5,842,651.40837418

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka9,022,006.66772534

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-03-31 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2868.94660798,2021-05-29

Najnižšia cena10.04299974975683,2025-04-07

Verejný blockchainETH

Odmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.