ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

MenoID

PozíciaNo.243

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.16%

Počet coinov v obehu1,015,167,312.4004356

Max. počet coinov v obehu2,000,000,000

Celková ponuka1,995,195,090.733769

Rýchlosť obehu0.5075%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.829245193291274,2024-03-17

Najnižšia cena0.15071301545584262,2025-04-07

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

