Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

PozíciaNo.20

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0021%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.52%

Počet coinov v obehu42,239,760,469.28044

Max. počet coinov v obehu50,000,000,000

Celková ponuka50,000,000,000

Rýchlosť obehu0.8447%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.57014605196947,2021-09-16

Najnižšia cena0.0100124401134,2020-01-02

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.