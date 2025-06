GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

PozíciaNo.1119

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.08%

Počet coinov v obehu339,999,895

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka650,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-04-19 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.19629964016231385,2024-03-21

Najnižšia cena0.00118026196749609,2022-06-18

Verejný blockchainETH

