Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

PozíciaNo.411

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.53%

Počet coinov v obehu980,697,565

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka1,175,847,918

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum29.841004580152095,2022-01-11

Najnižšia cena0.05395352118281602,2025-04-07

Verejný blockchainGLMR

