The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

PozíciaNo.2634

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu21,066,845,546.9

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka100,000,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.410797738292488,2021-12-04

Najnižšia cena0.000000038078397116,2024-05-08

Verejný blockchainFRTS

