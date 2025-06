ERG

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

MenoERG

PozíciaNo.410

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.21%

Počet coinov v obehu80,942,907

Max. počet coinov v obehu97,739,924

Celková ponuka80,942,907

Rýchlosť obehu0.8281%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum22.37470083618164,2017-12-17

Najnižšia cena0.109036761354,2020-03-17

Verejný blockchainERG

ÚvodErgo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.