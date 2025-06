DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

MenoDTEC

PozíciaNo.1657

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.40%

Počet coinov v obehu60,020,812.37512759

Max. počet coinov v obehu450,000,000

Celková ponuka338,415,647.49448

Rýchlosť obehu0.1333%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.209790098274572,2024-11-17

Najnižšia cena0.028555422956206725,2025-04-09

Verejný blockchainMATIC

Sektor

Sociálne siete

