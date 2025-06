DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

PozíciaNo.8

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0092%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.28%

Počet coinov v obehu149,471,346,383.7052

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka149,471,346,383.7052

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2013-12-12 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.000559 USDT

Celkové maximum0.7375666,2021-05-08

Najnižšia cena0.000085474399384111,2015-05-07

Verejný blockchainDOGE

