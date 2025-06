CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

MenoCPH

PozíciaNo.1546

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu382,951,230

Max. počet coinov v obehu8,428,000,000

Celková ponuka6,828,000,000

Rýchlosť obehu0.0454%

Dátum vydania2020-09-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.25 USDT

Celkové maximum0.19854994089735145,2021-11-29

Najnižšia cena0.002529181439634382,2024-10-02

Verejný blockchainCPH2

Sektor

Sociálne siete

