Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

PozíciaNo.92

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0002%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.88%

Počet coinov v obehu1,002,516,889.2566286

Max. počet coinov v obehu2,100,000,000

Celková ponuka2,093,769,839.0352812

Rýchlosť obehu0.4773%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum6.468239711847785,2023-02-08

Najnižšia cena0.34324412364907425,2023-11-03

Verejný blockchainCORE

