Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

PozíciaNo.1304

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.20%

Počet coinov v obehu150,753,560

Max. počet coinov v obehu262,800,000

Celková ponuka150,753,560

Rýchlosť obehu0.5736%

Dátum vydania2019-01-03 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.1829798403,2019-01-28

Najnižšia cena0.024893559039603684,2025-04-07

Verejný blockchainBEAM

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.