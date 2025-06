BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

MenoBAX

PozíciaNo.1593

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu76,659,947,394

Max. počet coinov v obehu100,000,000,000

Celková ponuka96,000,000,000

Rýchlosť obehu0.7665%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.003376659937202931,2018-04-27

Najnižšia cena0.0000161,2021-01-11

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

