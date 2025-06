ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

PozíciaNo.115

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.40%

Počet coinov v obehu9,084,674,961

Max. počet coinov v obehu42,930,966,511.91401

Celková ponuka42,000,000,000

Rýchlosť obehu0.2116%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.6429335801913781,2024-06-12

Najnižšia cena0.024430599906132534,2025-04-07

Verejný blockchainETH

