Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

PozíciaNo.575

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.48%

Počet coinov v obehu110,620,758.8676855

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka211,159,076.3414583

Rýchlosť obehu0.1106%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.8567149496785995,2024-02-27

Najnižšia cena0.046547973367701154,2023-01-10

Verejný blockchainALPH

