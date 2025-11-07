හුවමාරුවDEX+
සජීවී Veil Token සඳහා අද මිල 0.142151 USD කි. VEIL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VEIL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VEIL ගැන වැඩි විස්තර

VEIL මිල තොරතුරු

VEIL යනු කුමක්ද

VEIL නිල වෙබ් අඩවිය

VEIL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VEIL මිල පුරෝකථනය

Veil Token ලාංඡනය

Veil Token මිල (VEIL)

1 VEIL සිට USD සජීවී මිල: $0.142328

$0.142328
$0.142328$0.142328
+13.70%1D
USD
Veil Token (VEIL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:17:38 (UTC+8)

Veil Token (VEIL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.124133
$ 0.124133$ 0.124133
පැය 24 පහළ
$ 0.153634
$ 0.153634$ 0.153634
24H ඉහළ

$ 0.124133
$ 0.124133$ 0.124133

$ 0.153634
$ 0.153634$ 0.153634

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

+0.08%

+13.89%

+20.34%

+20.34%

Veil Token (VEIL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.142151. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.124133 ක අවම අගයක් සහ $ 0.153634 ක උපරිම අගයක් අතර VEIL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VEILහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.310953 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02251824 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VEIL පසුගිය පැය තුල, +0.08% කින්, පැය 24 තුල, +13.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +20.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Veil Token (VEIL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

--
----

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

68.06M
68.06M 68.06M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Veil Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.68M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 68.06M සමඟින් VEIL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 79999999.93845622 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.38M කි.

Veil Token (VEIL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Veil Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01733803 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Veil Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.2726823924 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Veil Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.1785600645 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Veil Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01739547817884785 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.01733803+13.89%
දින 30 යි$ +0.2726823924+191.83%
දින 60 යි$ +0.1785600645+125.61%
දින 90 යි$ +0.01739547817884785+13.94%

Veil Token (VEIL) යනු කුමක්ද

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Veil Token (VEIL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Veil Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Veil Token (VEIL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Veil Token (VEIL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Veil Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Veil Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VEIL දේශීය මුදල් වෙත

Veil Token (VEIL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Veil TokenVEIL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VEIL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Veil Token (VEIL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Veil Token (VEIL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VEIL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.142151 USD වේ.
VEIL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VEIL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.142151 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Veil Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VEIL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.68M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VEIL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VEIL හි සංසරණ සැපයුම 68.06M USD වේ.
VEIL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.310953 USD ක ATH මිලක් VEIL අත්කර ගති.
VEIL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02251824 USD ක ATL මිලක් VEIL අත්කර ගති.
VEIL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VEIL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VEIL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VEIL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VEIL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:17:38 (UTC+8)

Veil Token (VEIL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

